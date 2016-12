A lágrima viva y molesta con Listorti y los insultos de los fans de Lali Espósito

La tarde se fue poniendo tensa en Este es el Show luego de que Lali Espósito hablara con el ciclo y disparara algunas finas ironías sobre su relación con Ángela Torres, con quien se abrazó el jueves en la gala del Bailando.

Pero lo que más furiosa logró poner a Torres, fueron los surgidos desde Este es el Show, al respecto del supuesto ataque de nervios que la participante habría protagonizado al enterarse que la ex protagonista de Esperanza Mía la evaluaría en el certamen de baile coducido por Marcelo Tinelli, en reemplazo de Pampita quien se encuentra enferma y recuperándose en su domicilio.

En este marco, Angelita hizo su descargo en diálogo con José María Listorti y los panelistas del envió de El Trece.

"Yo lo que dije es, 'chicos, viene Lali de jurado'... y puse cara porque la verdad es que con todo esto que generamos, es muy difícil para mí porque se genera una situación incómoda con ella, obvio. Yo sabía lo que iba a tener que enfrentar y que usted iban a estar hablando de eso toda la tarde", arrancó a aclarar.

"Yo trabajé con ella dos años. Este año se hablaron un montón de cosas y yo nunca me junté con ella a hablar y decirnos, 'che, se habló todo esto. ¿Qué te molestó? ¿Qué no te molestó? ¿Con qué te enojaste?'. Entonces, obvio que hay una situación rara, tensa".

"Pero yo la quiero, trabajé mucho con ella y en su momento fue un gran ejemplo para mí. No le tengo ningún tipo de bronca, ningún tipo de mal deseo".

Finalmente, Ángela se quebró: "Me siento re dolida. De verdad, yo soy una persona re sensible y la paso mal. Ayer lloré toda la tarde por todas las cosas que dijeron, de verdad. Con Lali todo lo mejor, le deseo lo mejor. Ayer recibí un montón de agresiones por Twitter, por sus fans, porque se piensan cosas que no son. Te juro que no me siento cómoda", concluyó.

