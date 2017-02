"90 Kilates", el homenaje de Secretos Verdaderos a Mirtha tras su cumpleaños más especial

Rosa María Juana Martínez, más conocida como Mirtha Legrand , es la gran homenajeada de la edición de este sábado de Secretos Verdaderos, que le dedicó un programa íntegro a una de las mayores estrellas de la televisión argentina que este último 23 de febrero celebró sus 90 años.





En el primer bloque, Secretos recuerda el paso de Mirtha por Sábado Bus, donde Nicolás Repetto le pide que se defina a sí misma.





"Es una luchadora. Una mujer honesta. Honesta con el trabajo. Soy optimista, pero sobre todo muy trabajadora. Soy incansable. No soy envidiosa, me encanta que a la gente le vaya bien. Creo que soy bastante generosa. Soy celosa y creo que he sido muy buena madre. Soy buena amiga. Amo a mi país por encima de todo. Lo amo, lo amo profundamente. Soy argentina hasta el tuétano. Y nada, soy una mujer que trabaja", respondió Mirtha.





No obstante, más allá de lo completo y lo preciso del informe, la gran perla del programa fue una entrevista en vivo con la propia Mirtha, quien dialogó telefónicamente con Ventura y recibió de parte del conductor la invitación especial para la próxima entrega de los Martín Fierro.